“Luis Miguel me tiró toda la onda”: Paty Manterola

Patricia Manterola no dudo en revelar durante la entrevista realizada en el programa “Suelta la Sopa” que Luis Miguel hizo varios intentos por conquistar su corazón.

La ex Garibaldi habló de su noviazgo intermitente con su compañero de grupo Xavier Ortiz y de sus salidas con “El Sol” cuando terminaba con Ortiz y estaba soltera.

“Estaba el avión de Luis Miguel, en el mismo hangar que llegamos nosotros (Garibaldi), es cuando se usaban los aviones privados, y entonces nos bajamos, y el mánager de Luis Miguel me dice ‘oye Paty, Luis Miguel esta por irse en un vuelo y te quiere saludar’”, relató en primera instancia Paty.

Segundos después recordó que al cantante ya lo había conocido antes, pero lo rechazó por su relación con Xavier: “yo ya lo había conocido años atrás en el Festival Acapulco, y Luis Miguel me tiró toda la onda, yo lo tengo que decir, me tiró toda la onda, yo estaba con novio, y le dije discúlpame pero tengo novio”.

“Y entonces, después de este truene, un año después, me dice el mánager, yo ya no estaba con Xavi, y me dice ‘Luis Miguel te quiere saludar’, y yo ‘ok’, llegó mi venganza (debido a que había tronado con Ortiz al encontrarlo besándose con una chava), ¡y, ah, qué venganza!”, contó sonriendo Manterola.

“Y entonces subo a saludar a Luis Miguel en el avión, súper caballeroso, súper lindo, y me dice ‘oye, es que me enteré que su avión venía aterrizando y por eso yo no podía salir, y pues tenía muchas ganas de saludarte, hace mucho que no te veía, ¿cómo estás, sigues de novia?’, y yo ‘a pues qué crees, que no, terminé con mi novio hace apenas unas semanas’, y me dice ‘ahora sí me vas a dar tu teléfono’, y le dije ‘ahora sí te lo voy a dar’, le di mi teléfono y fue la primera vez que salimos a cenar, y cuando Xavi se enteró, fue y me rogó, y yo regresé con Xavi”.

La cantante afirmó que cada que tronaba con Xavier Ortiz ella salía al cine o a cenar con Luis Miguel, pues él siempre la llamaba. Finalmente, dijo que tras 10 años de andar y terminar su relación de noviazgo, terminó casándose con Ortiz, de quién tiempo después se divorció porque simplemente descubrieron que no podían llevar una relación de pareja.