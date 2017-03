Eiza González desmiente relación con Giovani dos Santos

Eiza González fue interceptada por un reportero del programa ‘Suelta la Sopa’ durante su llegada el aeropuerto de Los Ángeles, California, donde portó un look muy casual.

La actriz mexicana no detuvo su paso por el lugar, sin embargo, no dudo en reiterar que no conoce al futbolista Giovani dos Santos, con quien se rumoró mantenía un romance.

“No lo conozco. En mi vida lo he conocido, imagínate. No tengo nada más que comentar”, expresó Eiza mientras caminaba y comía a la vez.

Al ser cuestionada sobre las fotografías que publicó una revista en México, González soltó una carcajada y explicó que ya había demandado a la publicación por levantar los rumores.

“No voy a dar detalles. Ya demandé a la revista, no conozco a la persona”, aseguró.

González también fue interrogada por su amistad con la actriz Sofía Castro, pero sólo dijo que se siente “bien” y explicó que la apoyará pues “siempre hay que apoyar a los amigos”.