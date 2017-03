El segundo álbum de Zayn Malik contará con la colaboración de Timbaland

El rapero ha confirmado su participación en el esperado nuevo trabajo del exmiembro de One Direction, del que no se conocen muchos más detalles

Pese a no ocultar en sus redes sociales que está continuamente en el estudio de grabación, Zayn Malik poco ha revelado sobre su segundo disco en solitario, pero gracias a las declaraciones del rapero y productor Timbaland ahora sus fans pueden dormir tranquilos sabiendo que habrá una colaboración entre los dos artistas.

“Ya que lo has oído [los rumores sobre la colaboración], te lo diré. Sí, he estado trabajando con Zayn. Estad atentos”, ha confesado el creador de éxitos al portal de noticias Idolator.

Timbaland -cuyo verdadero nombre es Timothy ‘Tim’ Zachery Mosley- está más que acostumbrado a trabajar con grandes estrellas y conseguir que sus canciones salten directamente al número uno, como ha venido haciendo en varias ocasiones con el cantante Justin Timberlake.

“Espera y verás, amigo. Espera y verás. Todo lo que hacemos es ‘top secret’, sabes. Yo no soy de los que dan bombo, soy el que saca canciones. No me gusta hablar de ello, sabes, solo lo saco a la luz. Solo digamos que la tormenta… digamos que el cielo está cubierto y que la tengo justo encima [ríe]. Eso significa que tengas los oídos abiertos”, ha afirmado sobre su nuevo proyecto con Timberlake, después del éxito que cosecharon juntos en 2013 con ‘The 20/20 Experience’.

Además de con el intérprete de ‘Mirrors’, el productor estadounidense puede presumir de una larga lista de colaboraciones, en la que se encuentran nombres tan influyentes en la industria de la música como Madonna, One Republic o Drake, pero admite que todavía quiere trabajar con muchos más, especialmente la nueva generación de artistas, o como a él le gusta dcir “los nuevos ‘millenials’ como Selena Gomez o The Chainsmokers”.