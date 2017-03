Rosanna Zanetti está ‘enamorada’ de España

La modelo y actriz Rosanna Zanetti no podría estar más satisfecha con los resultados que le ha deparado su decisión de afincarse en España junto a su compañero sentimental, el cantante David Bisbal, ya que además de haber tenido la oportunidad de explorar a fondo las maravillas paisajísticas y culturales del país de su chico, la convivencia diaria con el artista ha intensificado el carácter optimista del que siempre ha hecho gala y que, sin duda, es uno de los rasgos que tiene en común con el artista almeriense.

“Por cosas de la vida me vine a pasar un par de meses y me quedé. Me enamoré de España”, revela la intérprete venezolana en conversación con la revista ¡Hola!, antes de explicar que siempre comienza su día esbozando una sonrisa: “Me considero una persona sencilla y también utilizo joyas y complementos discretos, tal y como soy yo.

Mis mayores complementos son la actitud positiva y la sonrisa. Sin ellos no salgo de casa”, asevera.

Además de haber aprovechado sus primeros meses en Madrid para iniciarse en el mundo del baile, apuntándose a clases de danza moderna de las que no duda en hacer partícipes a sus seguidores de Instagram a través de frecuentes vídeos, la maniquí también ha conseguido ya sus primeros trabajos como modelo en España y ahora se dispone a seguir cultivando la prometedora carrera de actriz que inició en su Venezuela natal.

“Gracias a la soltura que me dieron los años como modelo, me llamaron para hacer el casting de una serie juvenil. Desde ese momento no he parado de actuar y me apasiona”, confiesa a la misma publicación.

Otro de los aspectos más positivos de su actual estancia en la Península Ibérica, y que está directamente relacionado con el lado más aventurero de David Bisbal, reside en los numerosos viajes que ambos han realizado a lo largo y ancho del país para descubrir algunos de sus parajes más especiales, como quedó patente el pasado verano cuando la pareja dedicó buena parte de sus vacaciones a explorar la provincia de Almería y, sobre todo, las riquezas submarinas del llamado Arrecife de las Sirenas.

“Tengo muy buenas experiencias con la gente de aquí, siempre me he sentido como en casa, y he conocido rincones maravillosos”, asegura encantada.

Pero si algo hace verdaderamente feliz a Rosanna Zanetti hoy en día es la sólida relación que le une a David Bisbal y el sinfín de momentos de romanticismo que ambos son capaces de vivir incluso en el marco de sus respectivos compromisos profesionales. Así, los dos enamorados pudieron disfrutar la semana pasada de una divertida velada con motivo de los premios Cadena Dial que se celebraron en Tenerife, posando sonrientes ante los fotógrafos e intercambiando todo tipo de gestos de cariño.