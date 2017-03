Julián Figueroa se besá con dos mujeres y su novia está embarazada

Julián Figueroa hace honor al dicho ‘hijo de tigre pintito’, pues el hijo de Joan Sebastian fue captado por una revista de espectáculos siendo aparentemente infiel a su novia embarazada con dos mujeres diferentes.

Según mostró con imágenes el medio mexicano, al joven cantante se le ve primero con la cantante Karina Reyes en un restaurante, donde aparece dándole un beso en la boca.

Posteriormente, lo vieron con la conductora Grette Durán, quien meses atrás se hizo famosa al confesar que había tenido relaciones sexuales con el cantante colombiano Maluma.

La revista comenta que Durán insinuó que también tuvo contacto íntimo y que no se cuidó. “Sí me gustó lo que pasó entre nosotros, aunque me dijo: ‘¡No te vayas a embarazar tú también!’; no nos cuidamos, pasaron las cosas muy rápido”.

Hasta el momento, el también hijo de Maribel Guardia no ha dado ninguna declaración al respecto, pero se espera que en breve aclare esta información.