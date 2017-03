Geraldine Bazán se da una limpia

Limpieza energética con Copal… La forma de uso tradicional del copal se realiza a través del sahumerio, quemando la resina sobre brasas o carboncillos en una copalera, y recibiendo el humo que desprendía con el fin de purificarse y sentirse mejor, protegidos y bendecidos. Se usaba frecuentemente en ceremonias para ofrendar y dar gracias, para proteger lugares y personas, limpiar estancias y eliminar cualquier tipo de negatividad. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 #tradiciónancestral #folklormexicano #amoMèxico

