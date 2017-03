Pablo Montero reconoció legalmente a su hijo Daniel

Raquel Piedra, madre de Daniel, hijo de Pablo Montero, dejó México tras cuatro días de permanecer en el país y confirmó en entrevista para el programa ‘Hoy’ que el cantante reconoció a su hijo legalmente, el cual llevará por nombre Daniel Hernández Piedra.

“Un reconocimiento donde se cambió el apellido y el registro civil de Costa Rica se encarga del proceso, simplemente ahora va a ver una responsabilidad económica la cual se debe cumplir, ya no voy a estar yo sola con todos los gastos de Daniel”.

Asimismo, Raque, confesó que su hijo no estaba enterado del motivo de su viaje a México. “Él no sabía para qué venía, entonces se quedó contento con el hermanito y con una persona que me ayuda a cuidarlo, sí, ahora tal vez llegando le comento que ya va a tener otro apellido”.

La costarricense dice que su hijo tomará “bien” el cambio de apellido, pues Daniel “quiere mucho a su papá, se llevan muy bien y son muy parecidos, no sólo físicamente sino en el carácter, en la personalidad”.

Finalmente, Raquel Piedra agradeció el apoyo de la familia de Pablo Montero, sobre todo de doña Mercedes, madre del también actor, quien siempre aceptó y reconoció como su nieto a Daniel.

“Son muy especiales, o sea, yo con la familia nunca (tuve problemas), son súper amorosos, son una familia súper unida, doña Mercedes es una reina, o sea, desde que conoció a Daniel siempre ha sido muy especial y no tengo más que cosas buenas y respeto para ella. El problema mío era a veces con el papá en el aspecto financiero pero en todo lo demás siempre bien”.

Por su parte, Pablo Montero únicamente ha compartido con sus seguidores en redes sociales la noticia que ha brindado el programa matutino, pero no ha dado alguna declaración al respecto.