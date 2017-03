Fernando Verdasco se reencuentra con su hermana Sara

El tenista no podría estar más feliz tras haber podido ver finalmente a su adorada hermana y comprobar que sigue recuperándose favorablemente del atropello que sufrió en enero junto a su marido

El tenista Fernando Verdasco no ha tardado en recurrir a las redes sociales para exhibir su más profunda alegría ante la oportunidad de volver a disfrutar de la compañía de su hermana Sara, a quien no veía desde hace varios meses y a quien no pudo acompañar durante los dramáticos momentos que esta vivió en el hospital por culpa del aparatoso accidente de tráfico en el que se vio envuelta el pasado enero junto a su marido, Juan Carmona, en Miami.

Teniendo en cuenta que la vida de Sara ha vuelto prácticamente a la normalidad al estar recuperándose favorablemente de las graves lesiones que padeció, después de que ambos fueran atropellados por un vehículo que se dio a la fuga mientras circulaban por la ciudad en bicicleta, no resulta sorprendente que Verdasco esté radiante de felicidad al poder comprobar de primera mano la fortaleza de la que ha hecho gala su hermana durante todo este proceso.

“¡¡No se puede describir con palabras lo feliz que me siento de poder tenerte de nuevo a mi lado hermanita!! @saraverdasco (sic)”, escribió el deportista en su cuenta de Instagram junto a una foto que retrata a los dos hermanos sonrientes y abrazados.

El encuentro entre Fernando y Sara coincide con la participación del tenista en el Abierto de Miami que se disputa estos días en la ciudad más poblada de Florida, de lo que se desprende que su hermana y su marido no se han planteado en ningún momento abandonar Estados Unidos a pesar del desafortunado suceso en el que se vieron implicados pocos meses después de establecer ahí su residencia.

“Preparada para mi paseo. Agradecida a Dios, la vida es bella”, escribía la joven hace unas semanas en su cuenta de Instagram para acompañar una imagen en la que aparece elegantemente vestida antes de salir a la calle y luciendo todavía el collarín que ha jugado un papel esencial a lo largo de tan largo proceso de recuperación.

El mismo día en que tuvo lugar la que sin duda será recordada como una de las experiencias más duras de su vida -el parte médico de Sara revelaba una factura cuádruple de cadera y un coágulo de sangre en la cabeza-, la pareja sufrió un robo en su casa que dejó como resultado la sustracción del ordenador personal y el teléfono móvil de la joven, un desagradable episodio que se produjo precisamente poco después de que ambos abandonaran la vivienda para disfrutar del que esperaban que fuera un apacible paseo en bicicleta.