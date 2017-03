Niurka confirma su salida de “Aventurera” y nuevo pleito

Niurka Marcos confirmó que ya no formará parte del elenco de la obra “Aventurera” debido a su descontento con la adaptación que lanzaron Juan Osorio y Gerardo Quiroz.

“No me gusta cómo han mutilado la historia, porque no me gusta como tratan la publicidad de la ‘Aventurera’, que es la más importante de toda la obra, no la puedes minimizar”, dijo Niurka en entrevista durante el programa “Javier Poza en Fórmula”.

“No puedes hacer una escuelita de ‘Aventureras’ por tu capricho y no puedes imponerle al público a una persona que no actúa, que no baila, que no canta, que no es nadie, que no existe, es una rubiecita que sale”, agregó.

Marcos afirmó que esta decisión se la comunicó únicamente a Juan Osorio, a quien posteriormente bloqueó de WhatsApp junto con Gerardo Quiroz, adelantando que no tenía ningún contrato, todo era de palabra.

“Los bloquee del WhatsApp, porque a mí la gente que juega o que trata de jugar con la persona y de subestimar a la audiencia me enoja mucho”, dijo tajante.

La cubana subrayó que a ella le prometieron un proyecto pero cuando fue a ver ‘Aventurera’, “picotearon toda la historia, le quitan a ‘Elena Tejero’ el derecho de sufrir cuando está de luto porque el padre se mata”.

De igual forma, expresó que para hacer “Aventurera” se necesita ser una vedette y no una actriz como lo es Susana González, de quien comentó: “han tratado de que sea una gran protagonista de las telenovelas mexicanas y no lo han logrado todavía, pero que sigan haciendo la lucha”.

Asimismo, explicó que a pesar de no mantener por ahora comunicación con Juan Osorio siempre guardará gratitud para el padre del menor de sus hijos, pues la puso en el escenario ideal “y eso yo siempre se lo voy a agradecer”.