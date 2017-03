Kate del Castillo no se arrepiente de sus declaraciones sobre Aarón Díaz

Kate del Castillo revivió hace unos días el tema de su romance con Aarón Díaz durante una entrevista con la conductora Mónica Garza en el programa ‘Historias Engarzadas’, en donde reveló que nunca quiso casarse con Aarón Díaz.

Durante la alfombra roja de la serie “Ingobernable” en Estados Unidos, la actriz mexicana fue cuestionada sobre sí se arrepentía de estas declaraciones, a lo que la actriz mexicana explicó:

“No me arrepiento absolutamente de nada que haya yo dicho ni de lo que haya yo platicado del corazón, y lo hago sin querer lastimar o molestar a nadie”.

En aquella conversación Kate confesó: “la verdad y espero no ofender para nada a Aarón, es que yo nunca me quise casar. Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos y él también quería casarse, así que decidí arriesgarme”.

Al respecto de los temas del corazón, Kate sigue disfrutando de su soltería, a pesar de declararse abierta al amor, mientras que Aarón ha formado una sólida familia con la actriz Lola Ponce, quien además es la madre de sus dos hijas.