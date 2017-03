Eiza González se dispone a conquistar Hollywood

Aunque su participación en la versión televisiva del clásico de Robert Rodriguez ‘Abierto hasta el amanecer’ -en el que da vida al inquietante demonio que interpretó Salma Hayek en el filme original- la ha convertido ya en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla en Estados Unidos, la actriz Eiza González no ha dejado de poner de manifiesto en los últimos años que sus aspiraciones profesionales en Hollywood no terminan precisamente ahí, decidida como está a triunfar también en las salas de cine de todo el mundo.

Tanto es así, que la intérprete mexicana no ha dudado en hacer uso de las redes sociales para promocionar su más reciente estreno cinematográfico, la película ‘Baby Driver’, que le ha llevado a trabajar mano a mano con actores tan reputados como Jon Hamm -protagonista de ‘Mad Men’- y el joven Ansel Elgort.

De forma más concreta, la artista ha querido hacer partícipes a todos sus seguidores de su entusiasmo ante la oportunidad de presentar oficialmente el filme en el marco del festival SXSW que se celebra estos días en Austin (Texas).

“¡Guau, muchas gracias a SXSW por acogernos! Siento tanto amor y admiración por esta gente… Con ellos nunca me aburro, pero también es verdad que hemos echado de menos al resto del elenco, porque sin ellos la película no hubiera sido lo mismo.

Espero que todos aquellos que ya hayan tenido oportunidad de ver la cinta la hayan disfrutado mucho #babydriver”, escribió llena de ilusión en su cuenta de Instagram, en la que publicó una imagen que la retrataba junto a Jon y Ansel durante su presencia en el citado evento.

Aunque la presentación oficial de la cinta quedó algo deslucida ante la ausencia de otros notables miembros del reparto, como Kevin Spacey, Jamie Foxx y Lily James, la hija de la famosa Glenda Reyna podrá sentirse más que satisfecha con la imparable carrera que está forjando en la meca del cine, ya que por el momento todos los proyectos en los que se ha visto inmersa han recibido una grata acogida por parte de crítica y público.

Por si eso no fuera suficiente para acabar de cimentar su reputación en el mercado anglosajón, Eiza se prepara ahora para sumergirse en otra producción de grandes dimensiones, la enésima película futurista que prepara el célebre James Cameron, llamada ‘Alita: Battle Angel’ y cuyo estreno está previsto para el año que viene.

Lo cierto es que la atractiva intérprete ya dejó entrever hace unas semanas que está decidida a sacar el máximo partido a estos años tan prolíficos de su trayectoria y, sobre todo, que hará todo lo posible por acabar en un futuro jugando en las grandes ligas de la escena cinematográfica.

“Mi sueño es trabajar con Cate Blanchett. Me gusta meterme en diferentes géneros y trabajar con diferentes actrices. Quiero encontrar proyectos que representen un reto muy grande y que me obliguen a abandonar mi lugar de comodidad. Me encantaría trabajar con Xavier Dolan y con Guillermo del Toro”, revelaba en una entrevista a Cosmopolitan.