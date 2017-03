José Manuel Figueroa responde a las acusaciones que recibió Joan Sebastian

José Manuel Figueroa aprovechó la entrevista realizada por Televisa Espectáculos para dar su versión sobre el reportaje que presentó el periodista Héctor de Mauleón, donde menciona que su padre, el cantante Joan Sebastian, es vinculado con la trata de blancas.

“No es la primera vez que lo hace, es el mismo periodista que acuso y que se encargó de lastimar a mi padre en vida y lastimar y tratar de opacar la carrera de Joan Sebastian, acusándolo de diversas acusaciones, todas las acusaciones dramáticas, escandalosas, escabrosas, que escuchan o que se escuchan de mi padre, vienen del mismo periodista”, explicó José Manuel.

“Me gustaría que él también enfrentara las cámaras y que se hiciera totalmente responsable de las acusaciones y de lo que dicta con su pluma”, agregó.

De igual forma, el cantante aseguró que ayudó a su padre para aclarar los asesinatos de sus hermanos “Trigo” en el 2006 y en el de Sebastián en el 2010.

“Sí alguien ha buscado, culpables o querer apuntar dedos o querer, he sido yo, erróneamente, pero me queda claro a primera mano, a nadie le ha dolido como me dolió la muerte de mis hermanos y créanmelo por favor, nadie ha investigado y ha buscado o quiso encontrar soluciones para ayudarle a su padre a sobrevivir el cáncer y entender y tener comunicación, nadie como yo”, finalizó.