Snoop Dogg responde a tuit de Donald Trump

El cantante Snoop Dogg ha respondido al mensaje de Twitter del presidente Donald Trump, en donde expresó que es un fracasado y pide cárcel para él.

Así reaccionó el mandatario estadounidense al videoclip de la canción ‘Lavender’, en el que Snoop apunta y dispara con una pistola de juguete a la cabeza del payaso naranja ‘Ronald Klump’, haciendo referencia a Donald Trump.

“¿Podrían imaginar el escándalo que sería si Snoop Dogg, con una carrera fracasada y todo, hubiera apuntado y disparado la pistola contra el presidente Obama? ¡Cárcel!”, dijo Trump.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2017