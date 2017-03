Natasha Dupeyron responde a quienes dudan de sus preferencias sexuales

Me entristece darme cuenta que crecí en una sociedad prejuiciosa y santurrona donde por tomar de la mano a una persona, según el género, eres o lesbiana o puta. En una sociedad que juzga una imagen o una foto sin saber qué hay detrás de ella o sin ni siquiera leer la nota al pie de la misma. Si no uso maquillaje aseguran que estoy enferma, demacrada o deprimida, como si el maquillaje definiera un estado de ánimo o te hiciera mejor persona. Paremos está ignorancia de una vez y maduremos como sociedad. Hay miles de cosas MUCHO más interesantes e importantes que si o soy o no gay, que si estoy o no deprimida o si mis ojeras me hacen ser fea. Paremos ya de consumir la información pendeja de las revistas amarillistas llenas de contenido carente de verdad y lleno de ego. Me frustra la impotencia de ver cómo nos consumimos en chismes y mentiras, cuando la libertad y el amor están tan cerca de nosotros. Esta soy yo, sin maquillaje, feliz, enamorada y cumpliendo mis sueños, rodeada de amigos valiosos y familia llena de valores que me recuerdan que soy única y que puedo lograr N cantidad de cosas, así como tú.

