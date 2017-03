Kendall Jenner es víctima de robo

La joven Kendall Jenner fue la siguiente víctima de la delincuencia al sufrir en su mansión de Los Ángeles un llamativo robo mientras ella se encontraba fuera.

La modelo de 21 años regresó este miércoles a su propiedad en Hollywood Hills para percatarse que su vivienda había sido asaltada y que, como consecuencia, desaparecieron 200 mil dólares en joyas y otros objetos de valor, según dio a conocer el portal de noticias TMZ.

Kendall llamó a la policía y pudieron comprobar que en la casa no había signos de que las puertas hubieran sido forzadas. Rastrearon por completo el lugar y no encontraron a nadie extraño. Hasta este momento no se tienen más detalles al respecto del robo.