Osmani García, anuncia que entrará a rehabilitación

Osmani García, cantautor cubano reconocido mundialmente por el exitoso sencillo de reguetón “El taxi”, ha decidido ingresar en un programa de rehabilitación debido a que se siente mal y busca “alivio en cosas inapropiadas”.

El cantante se ha visto envuelto en varias polémicas en Miami por unas pasadas declaraciones acerca del exilio. Sus representantes indicaron en un comunicado que García sufre “agotamiento físico y emocional” debido a que “ha estado en una incesante gira de promoción y un sinfín de presentaciones a nivel mundial” desde que en 2014 lanzó el reconocido tema.

El propio Osmani García publicó un video en Facebook en el que se sincera con sus seguidores acerca de cómo se siente y explica su decisión de buscar ayuda.

“Quiero compartir con mi público que no me he sentido bien por mucho tiempo y he buscado alivio en cosas inapropiadas. He decidido entrar a rehabilitación y con el apoyo de mi familia y mis fans ganar esta batalla. Les pido me tengan en sus oraciones y me manden mucha luz”, explicó.