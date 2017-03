Joe Jonas asegura haber vivido en una ‘casa encantada’

Aunque no es la primera vez que un famoso revela haber sido testigo de la presencia de fenómenos paranormales, eso no implica que el relato que acaba de compartir públicamente el cantante Joe Jonas resulte menos asombroso o incluso escalofriante, ya que trata sobre la presencia de criaturas sobrenaturales en la lujosa mansión en la que residía hace unos años con un grupo de amigos en el barrio de Los Feliz de la ciudad de Los Ángeles.

“Viví en una casa encantada y ocurrieron muchas cosas espeluznantes. Por la noche, oía a gente caminar por la casa y las luces se encendían y apagaban solas. Creo en los fantasmas ahora, por supuesto.

Vivía con unos amigos y no tardamos en largarnos de allí”, confesó en una entrevista al diario Metro el mediano de los famosos hermanos Jonas, quien tras semejante experiencia ha dejado definitivamente de lado su escepticismo ante la supuesta existencia de los fantasmas

Golpes en la puerta, fuertes ruidos e inexplicables llamadas a la policía son solo algunos de los inquietantes motivos que llevaron al ahora líder de la banda DNCE a abandonar la casa de un día para otro, aunque en un principio optó por no revelar el secreto a sus potenciales compradores.

De hecho, no fue hasta poco después de que la actriz Olivia Wilde se hiciera con la propiedad cuando Joe se armó de valor y le advirtió de que en la vivienda habitaban temibles espectros.

“No sabía que estaba encantada hasta que me topé con uno de los hermanos Jonas, que me dijo: ‘No me puedo creer que vivas en esa casa. ¿Sabes que está encantada?’ y después me empezó a contar tres de las historias más terroríficas que jamás he escuchado sobre cosas que habían sucedido en mi casa, una de ellas en mi habitación.

Creo que no volví nunca más. Creo que la vendí estando directamente en Nueva York”, confesaba a principios de este año la también mujer de Jason Sudeikis.