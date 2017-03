Paola Espinosa e Iván García revelan en divertido video de su bebé

Siiiii !!!!! Soy el más afortunado del mundo por tenerte mi princesa #Ivana las amo mucho amores míos …. gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo princesas 😍👼❤ #esniña #soyelmasfeliz #Graciasdios COMPLETAMENTE FELIZ Y ENAMORADO DE USTEDES @paomiamor gracias por hacer todo eso posible y maravilloso….. @partystudiogdl

A post shared by Ivan Alejandro Garcia Navarro (@ivangarciapollo) on Mar 12, 2017 at 7:33pm PDT