Falleció la abuela de Roberto Tapia, a quien consideraba como su mamá

Muchas Gracias madre mía por tu tiempo, tu amor ,tus consejos , regaños , tus desvelos y lagrimas de alegría y tristeza que te hice pasar. Hoy estás en las manos de DIOS y es una decisión que tengo que respetar por más que me duela 💔💔💔mi corazón está destrozado de verte en esa cama. pero ala vez me siento tranquilo y contento de averte hecho la mamá más feliz y orgullosa de mi.con lágrimas en mis ojos te escribo todas estas líneas💔😭. De verdad madre gracias 💔💔. Siempre recordaré esa infancia tan bonita que nos diste ami y amis hermanos. Esos momentos cuando yo soñaba con ser futbolista y que tu me mandabas ala escuela de música por qué tu siempre me quisiste ver en un escenario. Sabes madre ese fue uno de tus sueños y me siento tan feliz de avertelo cumplido. Me viste triunfar en grandes escenarios , me viste en la tv y llorabas cada vez que me veías y se te llenaba tu sonrisa de alegría cada vez que me veías . por qué este sueño lo luchamos juntos tú y yo madre 💔😭. Siempre creíste en mi y mira hoy soy el Roberto Tapia que siempre que querías. Me presumías en la calle cada vez que escuchabas que decían algo de mi y tu les decías el Roberto Tapia es mi hijo 😭😭Lo lograste madre mía 💔😭 te amo ama y solo esperamos un milagro de DIOS 🙏🏻🙏🏻🙏🏻el sabe su voluntad . Perdón a todos mis fans pero solo quería desahogarme y saber que sigo contando con su apoyo . Hoy mi corazón está destrozado de ver ami madre en una cama . Pero tengo que ser fuerte 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

A post shared by Roberto Tapia (@robertotapia) on Mar 8, 2017 at 1:51pm PST