Selena Gomez realiza importante donación para la investigación del lupus

Selena Gomez se ha convertido en vocera de las personas que padecen lupus tras sufrir esta enfermedad, por lo cual donará una importante suma de dinero a la Escuela Keck de Medicina de la Universidad del Sur de California, según dieron a conocer diferentes medios estadounidenses.

Esta aportación servirá para crear una fundación con su nombre que financiará una investigación centrada en el tratamiento de complicaciones de esta enfermedad autoinmune.

“Continúo siendo optimista sobre el progreso que se está haciendo en la investigación del lupus y estoy orgullosa de apoyar el trabajo prometedor en la Escuela de Keck de la Medicina. Tengo la esperanza de que millones de nosotros en todo el mundo podamos beneficiarnos de esto”, dijo Selena en un comunicado.

El año pasado, la cantante se tomó un descanso de la vida pública para hacer frente a la ansiedad y la depresión derivadas del lupus.

“Tengo muchas cosas por las que dar gracias este año. Ha sido el más duro que he tenido que afrontar en mi vida pero también el más gratificante. Finalmente he luchado esa batalla para librarme de ese sentimiento de no ser lo suficientemente buena. Solo he querido proyectar de vuelta todo ese amor que me han dado durante tantos años y demostrarles lo importante que es para mí cuidar de ustedes. La bondad siempre gana, con fe y gracia. Dios los bendiga”, dice el mensaje que publicó Selena con el que regresó a Instagram el año pasado.