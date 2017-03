Larry Hernández lanza videojuego con sus aventuras

El mundo de los videojuegos y el de los famosos están más ligados de lo que pensamos, por dicha razón, Larry Hernandez dio un nuevo paso en su carrera artística y ha lanzado “Las Aventuras de Larry”.

“El mero día que Dios me regalo La vida Les tengo una sorpresa Hoy a las puras 12 Am podrás descargar este Juego🎮 para que te diviertas y le digas NO al aburrimiento con este juego podrás divertirte y juntos lograremos pasar niveles cotidianos de la vida en una sola aplicación disponible en cualquier parte del mundo 🌎 que te encuentres solo ve a AppStore o Google Play y podrás descargar el tuyo los espero en esta nueva aventura 📱”, escribió el cantante hace unos días en su cuenta de Instagram.

A unos días de presentarlo a sus seguidores, el cantante de música regional mexicana no ocultó su felicidad y agradeció en redes sociales el buen recibimiento que ha tenido su más reciente proyecto profesional.

“Las aventuras de Larry se ha convertido en un éxito gracias a todos ustedes y estar en la posición #77 de AppStore pero también está en Google Play y es otra bendición más porque hay en esta época de la tecnología tantas opciones de juegos y solo ustedes hacen posible esto, que un LATINO que llego en 1996 a USA 🇺🇸 sin nada prácticamente cuando digo nada hablo sin ningún auto para donde moverme y a duras penas me compre una bici en 46 dólares para trabajar en una fábrica en California a viviendo con una Tia ( Mi Tia Linda ) que me hizo el favor de recibirme en esa época de mi adolescencia y ahora lograr esto créanme que lo vuelvo a repetir #DiosesBueno y el es el único que sabe porque después de pasar por tantas cosas te regala estos momentos 🙌🏻así es la VIDA mis hermanos no dejen de SOÑAR que es GRATIS, y que vivan todos los LATINOS que se levantan todos los días con sueños como YO #amen”.

Wow !!! #24 Top Charts #LasAventurasDeLarry MIL GRACIAS es de ustedes este logro 🙌🏻 A post shared by Larry Hernandez (@larryhernandez) on Mar 11, 2017 at 9:12am PST

Finalmente, como todo un padre orgulloso, el cantante presumió lo encantados que se encuentran sus hijos con su trabajo en el mundo de los videojuegos: “Mis hijos entrados con #LasAventurasDeLarry 🎮”.