Camila Sodi se niega a dar detalles de su relación

A poco más de un mes de que se diera a conocer la posible relación entre Camila Sodi y Javier “Chicharito” Hernández durante un romántico encuentro en París, Francia, la actriz confesó de manera tajante que no hablará de su vida privada con los medios.

“Agradezco mucho el interés y el valor de preguntar, no hablo de mi vida privada pero les agradezco mucho el interés”, explicó Camila en medio de una tensa conferencia de prensa donde se presentó la obra de teatro “Del otro lado de la cama”.

La actriz protagonizará esta obra junto a su media hermana Tessa Ía, Sebastián Zurita, Erick Elías, Gloria Aura, Faisy y Fernanda Ostos, bajo la dirección de Ricardo Díaz; quienes también se encontraban en la conferencia y a los que Camila tuvo que ofrecer disculpas por la insistencia de la prensa sobre el tema sentimental.

“Quiero pedir una disculpa a mis compañeros, a nuestro director, porque a mí me gustaría mucho hablar de lo que hemos estado haciendo y de la obra de teatro que tenemos tantas ganas que vean, y siento mucho que la atención se desvíe a temas personales”, reiteró la sobrina de la cantante Thalía.

Camila Sodi debutará en teatro con esta puesta en escena el próximo 30 de marzo en el Foro Cultural Chapultepec luego de haber estudiado en Nueva York donde únicamente realizó obras estudiantiles.

“Es la primera vez que hago teatro aquí en México. Hice y estudié teatro en Nueva York y me tiene muy emocionada y contenta hacerlo en mi país. Hice obras estudiantiles en Nueva York, puse de Tennessee Williams, la del gato y una del tren (sic), no me acuerdo como se llama. Luego regresé y me puse a hacer cine y tele, no había hecho teatro aquí así que estoy muy nerviosa en hacerlo, porque es una mezcla cantar y hacer teatro por primera vez.

Me siento muy cobijada con mis compañeros. Siento que les va a gustar mucho”, relató Camila.