Priyanka Chopra: ‘Nunca he buscado el amor’

Tras confesar hace unos meses que jamás había experimentado personalmente las sensaciones que se desprenden de tener una cita con un posible pretendiente, la actriz y modelo Priyanka Chopra vuelve a insistir ahora en la idea de que, pese a estar completamente abierta al amor, le resulta mucho más conveniente en ese sentido dejarse llevar por el curso natural de la vida que implicarse activamente en la tarea de encontrar a la persona adecuada para un futuro compartido.

“No soy el tipo de persona que busca el amor, de hecho, no creo que funcione de esa manera, no es algo que tú puedas provocar. Mi vida se ha visto marcada por tantos momentos que ocurren de forma aleatoria que acabo pensando: ‘¿Por qué voy a estropear lo bueno que tengo metiéndome donde no debo?'”, reflexiona la intérprete en el nuevo número de la revista Marie Claire.

De hecho, la también protagonista de la serie ‘Quantico’ está convencida de que son realmente sus instintos y no sus planes los que explican, en la mayor parte de los casos, el sinfín de oportunidades y éxitos que han venido definiendo tanto su plano personal como todo lo relativo a su prolífica carrera.

“Me gusta seguir mi propio camino y decidir ciertas cosas en base a mis impulsos, a lo que me dicta el corazón. Esto es algo que mis padres me han inculcado toda la vida y creo que de ahí viene la confianza que siempre he tenido en mí misma. Además, mi madre me solía decir que, aunque cometiera el mayor error de mi vida, siempre podría acudir a ella en busca de ayuda.

Mi padre también me decía: ‘Si matas a alguien o te cargas el coche, avísame y yo te ayudaré a arreglarlo'”, bromeó en la misma conversación.

Además de su condición de estrella televisiva, Priyanka se dispone ahora a reconquistar la gran pantalla con su participación en la adaptación cinematográfica de la inolvidable serie ‘Los vigilantes de la playa’, un proyecto del que se muestra especialmente orgullosa al considerar que simboliza mejor que nadie el “sueño americano”.

“Me encanta ‘Los vigilantes de la playa’. Está basada en una de mis series favoritas de la adolescencia. Para mí, ver a toda esa gente hermosa en traje de baño representaba a la perfección la idea que teníamos del sueño americano. Y esas secuencias a cámara lenta eran geniales”, apuntó la guapa artista.