Camila Cabello quiere enamorarse de un ‘español’

La que fuera integrante del ya cuarteto Fifth Harmony está decidida a tomarse unos meses libres para recorrer el viejo continente y vivir un romance de ensueño en España.

Aunque parece estar demasiado ocupada a día de hoy con los preparativos del que será su primer disco en solitario, tras su precipitada salida de la banda Fifth Harmony el pasado mes de diciembre, la cantante Camila Cabello ha expresado sin ambages que uno de sus grandes sueños de futuro consiste en embarcarse en un largo viaje por Europa que la lleve a vivir toda clase de emocionantes experiencias y le sirva como fuente de inspiración para escribir nuevas canciones.

Una de las fantasías más destacadas que ya han recorrido la mente de la joven cantante estadounidense, de raíces cubanas y mexicanas, reside en la idea de protagonizar un sonado romance con un chico español durante un hipotético paso por la Península Ibérica, lo que a buen seguro le proporcionaría material de sobra para componer un sencillo cuyo éxito sea planetario.

“No me interesa eso de estar encerrada en una habitación de hotel y salir únicamente para dar entrevistas y acudir a alfombras rojas. Ese no es el tipo de vida que quiero vivir. Lo que quiero es hacer música, y también viajar por el mundo con mis amigos. Me gustaría recorrer Europa con una mochila y conocer a un chico español en España, y enamorarme de él”, aseguró tajante en conversación con la revista Latina.

Al margen de declaraciones tan impactantes como la que acaba de ofrecer, lo cierto es que Camila no tiene interés alguno en pronunciarse ante la prensa sobre los entresijos de su ámbito sentimental, ya que el verdadero objetivo que se marca en lo referente a su proyección pública reside más en dar a conocer su particular enfoque sobre el mundo y las relaciones personales en general.

“Puedo llegar a entender por qué la gente está interesada en mi vida amorosa, pero prefiero no compartir esa parte de mi ser, porque es la más importante de todas. Pero sí quiero exponer cuál es el gran sueño de mi vida: quiero hacer buenas canciones que reflejen las mejores experiencias que tengo con la gente”, explicó en la misma entrevista, justo antes de atribuir a su buena amiga Taylor Swift algunas de las conversaciones más enriquecedoras que ha tenido en los últimos años.

“Nuestra amistad nunca ha versado sobre nuestras carreras o sobre cualquier tema profesional. Yo le hablo de los chicos que me gustan y lloro con ella sobre chicos. Ella es la que me da los mejores consejos en ese sentido, cosas como: ‘No, no contestes a su mensaje'”, indicó.