Paulina Rubio exhibe orgullosa a su pequeño Eros

A diferencia de otras celebridades que prefieren mantener a sus hijos en el más estricto anonimato, la cantante Paulina Rubio ha demostrado más de una vez que ella prefiere desmarcarse de esa tendencia -hace unas semanas posaba con sus dos hijos en la portada de una famosa revista- con el objetivo de reflejar fielmente en sus redes sociales los aspectos más destacados de la apacible vida familiar que comparte con sus pequeños Andrea Nicolás y Eros.

Tanto es así, que la chica dorada ha estado aprovechando parte de su estancia en la ciudad de León (México) para disfrutar con el segundo de sus retoños de placenteros paseos matutinos en la ribera del río, de lo que se desprende una idílica estampa que, como era de esperar, Paulina ha compartido rápidamente con todos los seguidores que acumula en su perfil de Instagram.

“Así ha sido mi mañana, estoy enamorada”, reza el mensaje con el que la intérprete ha querido describir tan conmovedora imagen, que retrata a la orgullosa madre impecablemente vestida para la ocasión y a Eros algo adormilado todavía tras haberse visto obligado a madrugar.

Además de constituir una de las pocas imágenes que, de momento, Paulina ha hecho públicas de su hijo pequeño -fruto de su relación con Gerardo Bazúa-, la citada instantánea viene a confirmar una vez más que la famosa intérprete atraviesa una de las etapas más ilusionantes de su vida, ya que no ha dejado de proyectar entusiasmo y optimismo a través de la esfera virtual desde que volviera a lo más alto de la escena musical con su sencillo ‘Me quemas’.

Pero lejos de conformarse con la gran acogida que ha recibido el tema tanto en España como en Hispanoamérica, la hija de la actriz Susana Dosamantes se encuentra a día de hoy enfrascada en los preparativos de un nuevo trabajo discográfico que, como ella misma se ha encargado de recordar, constituye una de las principales razones por las que no pierde en ningún momento la sonrisa.

“Aún no puedo decir el título del álbum porque se están rumoreando algunos títulos que no son ciertos y yo me quiero guardar una sorpresa para mis fans. [Saldrá a la venta] en la última semana de julio y la gira oficial empezará en México. Voy a estar en Centro y Sudamérica”, revelaba hace unos días en conversación con la revista Perfil.