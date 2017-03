Aitana Derbez conoció la faceta de Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo realizó la primera presentación de la gira “Únete a la Fiesta” en la que regresa a la agrupación Sentidos Opuestos y que además se une a bandas representativas de los años 90 como Magneto, Kabah, Mercurio y Moenia.

Eugenio Derbez reveló en entrevista para Hoy que su hija Aitana, esa noche por fin conocería la faceta de su mamá como cantante, por lo cual la famosa pareja estaba muy emocionada y a la expectativa de la reacción de la niña.

“La nena no sabe que la mamá canta, su mamá nunca le puso jamás un disco de ella, un video de ella, nada, la niña se va a dar cuenta prácticamente hoy, cuando vea a su mamá en el escenario, y su mamá este allá arriba cantando”.

Por su parte, la cantante mexicana expresó emocionada: “eso es lo que más me ilusiona, que Aitana me vea por primera vez en un escenario”.

“Para mí, éste fue el mejor momento de la noche. Mi corazón se llenó por completo cuando por fin, a medio concierto, la encontré en el público y la vi bailando y mirándome fijamente. Tuve tantas dudas antes de decidir unirme a este proyecto y tantas más después de haberlo aceptado… No sabía si iba a poder retomar el camino que había dejado en pausa. No sabía por dónde empezar y en mi cabeza no veía de qué manera iba a lograr seguir siendo la mamá de Aitana y al mismo tiempo la cantante de Sentidos Opuestos… No ha sido fácil para mí, pero el resultado es hermoso y nada se compara con su carita de asombro y felicidad diciéndome “¡vi a mamá cantar y bailar!” ❤❤❤ Gracias amor @ederbez por apoyarme para poder ser parte de #ÚneteALaFiesta y por ese mágico momento con Aitana en el escenario, le diste a una noche increíble el final perfecto, te amo! ❤ Y gracias a las mujeres de mi vida sin cuya ayuda no podría haberlo logrado. Las amoooo @gabybarrerog @valesan28 @pawrosaldo @marianasanchezw #Maritza y #Edith #amosertumamá #nomecambiopornadie”, escribió Alessandra junto al video del momento en redes sociales.

Asimismo, Eugenio Derbez resaltó el orgullo y agradecimiento que siente por Alessandra, quien lo apoyo con su carrera cuando decidió abandonar todo en México e irse a vivir con él a Estados Unidos.

“Me da mucho gusto poder estar apoyándola porque ella llevaba tres años que dejó de cantar para apoyarme a mí, para estar detrás de mí, siguiéndome a todos lados, y ahora que está en los escenarios me toca devolverle un poquito, desgraciadamente no puedo dejar mi carrera como ella, al cien, me encantaría, pero hago lo que puedo, acabo de hace unas cosas para cuidar a la niña en una semana que va a estar ella muy ocupada”, finalizó.