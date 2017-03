Las gemelas Olsen viven ajenas al escrutinio público

Cuando no está ocupada trabajando en su línea de ropa, Ashley lleva una vida muy tranquila lejos de las redes sociales, al igual que Mary-Kate, que comparte su día a día con su marido Olivier Sarkozy.

Desde que decidieran aparcar sus carreras interpretativas para redirigir su talento y creatividad hacia la industria de la moda, son contadas las ocasiones en las que Mary-Kate y Ashley Olsen se han dejado ver en público. De hecho, las famosas gemelas reconocen sentirse ahora mucho más cómodas detrás de las cámaras y, sobre todo, fuera del radar mediático, ya que les permite enfocar toda su energía al diseño de su línea de ropa y complementos femeninos.

La ajetreada agenda que define el día a día de las Olsen apenas les permite disfrutar de algún que otro día de vacaciones, aunque Mary-Kate sabe muy bien que el verdadero éxito personal reside en alcanzar una situación de equilibrio entre el plano laboral y la vida familiar.

“Tenemos mucha suerte porque trabajar duro es algo natural para nosotras. No necesitamos demasiado tiempo para sentarnos a pensar y reflexionar. Y por otro lado tengo un marido, dos hijastros y una vida. Tengo que ir a casa y preparar la cena. Salgo a correr los fines de semana.

Necesitas tener algo que te ayude a relajarte y si no lo tienes, debes buscarlo o te acabarás agotando y no serás productivo”, confesó a la revista The Edit Mary-Kate, quien comparte su vida con Olivier Sarkozy y los hijos que el hermano del expresidente francés tiene con su anterior esposa, Charlotte Bernard.

Por otro lado, Ashley también considera que uno de los factores que juega un papel esencial a la hora de sacar el máximo partido a su profesión reside en no perder ni un minuto de su tiempo en las redes sociales: una herramienta muy útil para llegar al gran público pero que, a su juicio, ellas no necesitan al haber amasado ya una fiel comunidad de seguidores a lo largo de los últimos 20 años.

“El hecho de que no estemos inmersas en ese mundo y no tengamos Facebook hace que nunca hayamos estado conectadas con nuestros fans de ese modo. Nos hemos mantenido bastante resguardadas en ese sentido”, reveló Ashley en la misma conversación.