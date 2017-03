Cristian de la Fuente celebra cumpleaños en Chile

Aterrizado en Santiago y comenzamos la celebración de mis #34 entrenando!!! #mentesanaencuerposano #iwill #vamosquesepuede (los pilotos de acrobacia vemos todo invertido) #halcon8 #aerobatics

A post shared by Cristian de la Fuente (@iamdelafuente) on Mar 10, 2017 at 4:45am PST