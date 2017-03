Bárbara de Regil se casa en dos meses; ¡y todavía no tiene el vestido!

Bárbara de Regil confirmó durante su participación en un evento en la Ciudad de México que contraerá nupcias con Fernando Schoenwald en dos meses, aunque reveló aún no tiene el vestido de novia.

“Muy contenta porque justo estoy por iniciar ‘Rosario tijeras’, a filmar en julio, entonces tengo todo este tiempo para planear mi boda, casarme. Faltan dos meses para que me case y no tengo vestido y estoy relajadísima, si no llegara a tener vestido por algo, voy a una tienda y lo compro, no pasa nada”, dijo la actriz.

De Regil se dio un tiempo para visitar a su primo, Marco Antonio Regil, quien vive la reciente perdida de su mamá, afirma lo ve bien, a pesar de que algunos rumores apuntaban que el conductor estaba muy deprimido.

“Lo acabo de ver hace cuatro días y lo veo muy bien, lo veo tranquilo, creo que el hecho de que su mami haya estado tanto tiempo como agonizando le dio a él la oportunidad de cerrar, no fue tan abrupto, entonces está tranquilo, está en paz, está muy bien”.

Bárbara tiene un gran cariño por su primo, y más ahora que está comprometida con Fernando, pues contó: “él fue el que me presentó con Fer”. Por lo pronto, la actriz se encuentra filmando una película llamada “Ni tú ni yo”.