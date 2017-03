¿Le ha pedido Drake matrimonio a Jennifer Lopez?

El actor Ray Liotta no dudó en bromear durante una entrevista conjunta con Jennifer Lopez sobre los rumores que han emparejado a su amiga con el rapero canadiense.

Aunque su objetivo principal era el de promocionar la segunda temporada de su serie ‘Shades of Blue’, la aparición de Jennifer Lopez y Ray Liotta en el conocido programa de la televisión estadounidense ‘Watch What Happens Live!’ ha terminado destacándose más por el aprieto en el que el veterano actor puso a su famosa compañera al sacar a relucir el supuesto romance que esta viviría con el rapero Drake.

Consciente quizás de que la pregunta podría incomodar a la diva del Bronx, Ray Liotta no dudó en intervenir directamente cuando el presentador Andy Cohen se interesó por el historial sentimental de la neoyorquina y, sobre todo, por las hipotéticas propuestas de matrimonio que esta habría rechazado a lo largo de los años.

“¿Drake es uno de ellos, verdad?”, le espetó Ray Liotta en tono jocoso antes de que Jennifer pudiera abrir la boca, una inesperada frase que la dejó profundamente avergonzada al tiempo que trataba de recuperar el control de la situación: “Shhh, calla, no por Dios”, respondió visiblemente nerviosa.

Al margen de este anecdótico episodio, que ha servido para corroborar la habilidad de Jennifer Lopez para sortear preguntas comprometedoras sin tener por ello que ofrecer respuestas claras, lo cierto es que las probabilidades de que se siga especulando sobre la vida amorosa de la intérprete no han hecho otra cosa que aumentar en los últimos días.

Y es que si la intérprete no tenía suficiente con el intenso debate que ha generado su supuesto idilio con el joven canadiense, ahora tendrá que lidiar también con las habladurías que la relacionan sentimentalmente con el exjugador de béisbol Alex Rodriguez.

Según el portal de noticias E! News, la cantante y el exdeportista se habrían conocido hace unas semanas en Las Vegas tras uno de los espectáculos que ofrece regularmente Jennifer en el marco de su residencia de conciertos ‘All I Have’, un encuentro casual que, con el paso del tiempo, habría derivado en un romance ligero y sin ataduras.

“Esto es algo reciente, muy reciente. No es en absoluto una relación seria. Solo están saliendo, divirtiéndose juntos y disfrutando de la compañía mutua. Solo quieren pasar un buen rato”, explicaba un informante al citado medio.