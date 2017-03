Miguel Poveda inculca a su hijo la pasión por la música

El cantaor de flamenco Miguel Poveda no ha tardado en hacer partícipes a todos sus seguidores de Instagram del último de los muchos motivos que tiene para estar orgulloso de su hijo Ángel, quien pronto cumplirá dos años de vida, ya que a pesar de su corta edad el pequeño parece haber sacado a relucir el talento y el interés por la música que comparte con su célebre padre y que a buen seguro habrá heredado de él.

“En contacto con la música. Gracias Mirador de Rivas por este detalle tan bonito”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto que retrata al niño sonriente y experimentando con el piano y el micrófono que ha recibido como regalo, cuyo tamaño se adapta perfectamente a sus necesidades.

Es probable que el carácter precoz que exhibe Ángel en lo que a las disciplinas artísticas se refiere también sea resultado de la facilidad con la que los niños incorporan a su día a día los hábitos que ven en sus mayores, de lo que se desprende que Miguel ha conseguido compaginar a la perfección su condición de padre con el sinfín de compromisos profesionales que pueblan su agenda.

Si embargo, a pesar de que sus últimas publicaciones de Instagram dejan entrever una más que apacible vida personal, lo cierto es que el intérprete barcelonés se sinceraba a principios de este año sobre los muchos obstáculos a los que se está teniendo que enfrentar a día de hoy junto a su pareja para poder vivir su relación con normalidad.

“Todavía no se lo puede decir a los padres. Si superan todo lo que llora y sufre por llevar esa doble vida. No quiero verle sufrir como lo hace, porque es una cárcel terrible”, expresaba en una entrevista al popular presentador Risto Mejide, tras confesar que sus propios padres no recibieron con demasiado agrado la noticia que años antes les daba él mismo sobre su orientación sexual.