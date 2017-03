Edith González dice en discurso “muerte, espérame sentada”

Edith González sigue enfrentando con valentía y humor su lucha contra el cáncer de ovario que le fue detectado a mediados del año pasado.

Durante un desayuno realizado por una revista mexicana en el Museo Casa de la Bola de la Ciudad de México, la actriz brindó un discurso dedicado al empoderamiento de la mujer.

“Soy mujer, hija, hermana, ciudadana, partidaria, mexicana y universal. Soy la suma de mis tiempos, de mis hermanas, amigas, madres, abuelas, antepasados de todas las mujeres que me habitan. Soy libre y soy esclava, como ella, como él, como cualquiera, como todos”, expresó la actriz.

Durante varios minutos la atención de todos se centró en ese discurso lleno de poder, crítica y fuerza para levantar la voz femenina, sin embargo, fue el cierre de su mensaje lo que hizo que cada uno de los presentes aplaudiera a una mujer que a pesar de luchar contra el cáncer se mantiene positiva y en una batalla constante ante los retos que le pone la vida.

“Féminas al fin y al cabo todas somos aventureras, pues cada una de nosotras ha estudiado, bailado, reído, gozado y amado al ritmo de un mariachi o una buena cumbia. Y tenemos la obligación de enseñarle a los nuevos, que vale la pena vivir. Que esto sólo se vive una vez y que hay que sacarle brillo a la pista de baile, pues, en mi caso y se los digo por experiencia propia, la vida se hace sin ensayos, de una sola toma.

Y como buena impuntual que soy… no pienso llegar a tiempo a mi llamado. Sorry. Me quedan muchos Carballidos, muchos Shakespeares, muchos Molières, mucha lata que dar; muchas risas que compartir, muchas batallas que ganar. Mucho arte que admirar y mucho, pero mucho México que amar. Así que muerte, espérame sentada. Porque mi mejor danzón, tardará mucho en llegar”.

Cabe recordar que en agosto pasado la actriz mexicana recurrió a las sus redes sociales para anunciar que padecía cáncer, indicando que a partir de ese momento se concretaría en combatir a esta enfermedad.