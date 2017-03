Maluma no está listo para el compromiso

El cantante Maluma considera que aún es muy joven para mantener una relación sentimental estable, por lo cual no desea involucrarse con alguien.

“Falta todavía pa’ que llegue, es que yo soy, no sé, todavía como que estoy muy jovencito y no me quiero involucrar todavía, faltan muchas cosas por vivir”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

El joven colombiano con apenas 23 años, dice no es muy fiestero, pues considera debe cuidarse para su profesión, pero cuando puede se da sus escapadas a las reuniones, pues en la vida no todo es trabajo.

“No, la verdad no (soy muy fiestero), siempre que tengo la oportunidad salgo con mis amigos, me disfruto, pero nada de excesos, siempre trato de estar concentrado y con los pies bien puestos sobre la tierra, sin dejar de vivir obviamente porque no quiero llegar a los 40 años y decir ‘¡qué hice en mi vida, solamente trabajé!’, no, yo creo que también es importante encontrar un equilibrio”.

Por ahora, el cantante de música urbana se concentra en sus presentaciones profesionales y en dar promoción al inicio del reality La Voz Kids, donde será coach y brindará consejos a las jóvenes promesas del canto.