Un ‘valioso anillo’ es el responsable de los aplausos a Nicole Kidman

Una de las anécdotas más divertidas que dejó la pasada edición de los premios Óscar fue el curioso modo de aplaudir que exhibió Nicole Kidman durante buena parte de la velada, un gesto que en seguida revolucionó las redes sociales y los medios digitales de todo el mundo.

Ha sido la propia actriz quien ha querido explicar ahora con todo lujo de detalles la razón de tal curioso aplauso, que no es ni más ni menos que su temor a dañar el lujoso anillo de la firma Harry Winston que lucía en sus dedos durante la ceremonia.

“Fue muy extraño, y me dije: ‘Dios, realmente quiero aplaudir’. No quería no aplaudir, que habría sido aún peor, ¿verdad? ¿Por qué no aplaude Nicole? Así que aplaudí finalmente pero fue muy complicado porque tenía puesto este anillo enorme que no era mío pero que era absolutamente precioso y tenía miedo de estropearlo”, confesó la intérprete en el programa de radio australiano ‘Kyle and Jackie O Show’.

La tensión por mantener impecable el estado del anillo no fue la única preocupación de Nicole durante esa noche. Poco antes de que empezara la entrega de premios y justo en el momento de entrar en el coche que la llevaría hasta el teatro Dolby de Los Ángeles, el bonito vestido de Armani Privé que eligió la artista para la ocasión también le jugó una mala pasada, tras romperse uno de los tirantes de la parte posterior del atuendo.

A pesar de todos estos obstáculos, por suerte, la actriz de ‘Lion’ pudo superarlos gracias a la inestimable ayuda de su fiel marido Keith Urban, con el que se casó en el año 2006 y con el que ha formado una bonita familia junto a sus pequeñas Sunday (8) y Faith (6) de la que Nicole se siente muy orgullosa.