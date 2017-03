La familia de George Michael organiza en secreto su funeral

La familia del cantante no va a revelar ningún detalle de la ceremonia para evitar la presencia de fans y fotógrafos.

Han pasado ya diez semanas desde la trágica muerte del cantante George Michael, quien falleció el día de Navidad en su casa de Oxfordshire, pero las numerosas dificultades a las que se han enfrentado los investigadores forenses a la hora de determinar las causas del deceso no han permitido hasta ahora que sus familiares pudieran celebrar un funeral con el que darle su último adiós.

Sin embargo, después de que este martes se confirmara finalmente que el astro del pop había muerto por “causas naturales” y, en concreto, por los problemas de salud que venía arrastrando desde años anteriores, sus seres queridos se han puesto manos a la obra para asegurarse de que el británico reciba el homenaje que se merece antes de ser enterrado en el cementerio de Highgate, en el norte de Londres.

“Si está llamando para conocer los detalles sobre el funeral de George Michael, lo sentimos pero no tenemos ningún tipo de información para usted”, reza el mensaje del contestador automático con el que a día de hoy se encuentran todos los periodistas que tratan de ponerse en contacto con los responsables del recinto, de lo que se desprende que sus familiares están haciendo todo lo posible para que el encuentro tenga lugar en la más estricta intimidad.

Los restos mortales del que fuera líder de Wham! se encuentran todavía bajo custodia de la oficina del forense de Oxfordshire, condado en el que se encuentra la casa de campo en la que George Michael residía parte del año y en la que pasó sus últimos días de vida, una situación que se ha prolongado cerca de tres meses debido a que la primera autopsia que se le practicó al artista no fue capaz de arrojar resultados concluyentes.

El misterio que generó la imposibilidad de certificar los motivos de su fallecimiento dio pie a todo tipo de teorías conspirativas sobre la supuesta responsabilidad de Fadi Fawaz, exnovio del intérprete, en tan dramático suceso.

Sin embargo, después de que saliera a la luz que este había ofrecido testimonios contradictorios sobre su grado de implicación en el asunto -asegurando primero que había sido él quien encontró el cuerpo sin vida del artista y posteriormente afirmarndo que esa noche la había pasado durmiendo en su coche- el propio departamento de policía, tras interrogar a Fawaz, descartó que en su muerte hubiera indicios de delito.

Precisamente con el objetivo de cerrar de una vez por todas uno de los capítulos más amargos de su existencia, Fadi Fawaz ha expresado que el informe final de la autopsia, que certifica que George Michael murió a causa del deterioro físico que le dejó la miocarditis y la esteatosis hepática -también conocida como hígado graso- que padecía, permitirá que todos sus íntimos puedan centrarse en lo verdaderamente importante: recordar la vida y obra del legendario músico al tiempo que tratan de mirar hacia el futuro.

“Estoy feliz ahora que puede descansar en paz. Es momento de celebrar la vida, los momentos que vivimos y seguir adelante. Dejémoslo descansar. No sé qué pasará ahora, pero me guardo para mí los momentos felices que vivimos juntos. Siempre me los guardé para mí y conseguí pasar cinco años sin ser famoso.

Me gustaría volver a ser anónimo”, declaraba Fadi Fawaz al diario Daily Mail tras conocer la noticia.