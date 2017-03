El curioso encuentro entre Jessica Alba y un policía

Aunque algunos famosos ya se han acostumbrado a que sus seguidores más extremos se dejen llevar por cualquier insólita ocurrencia para llamar su atención, en algunos casos, como el de la actriz Jessica Alba, las muestras de cariño que les dedican sus fans pueden dar lugar a episodios conmovedores a la par que divertidos.

Tanto es así, que la intérprete asegura ahora que se quedó sin palabras, pero profundamente maravillada, cuando un imponente agente de policía se le acercó hace unas semanas para mostrarle orgulloso un tatuaje que recreaba el rostro de la artista.

Aunque todo acabó en una curiosa anécdota, la protagonista de ‘Sin City’ se asustó en un primer momento al percatarse de que un coche patrulla decidía estacionar justo delante de la casa que unos amigos suyos tienen en Los Ángeles, donde la intérprete, como hace habitualmente los fines de semana, se encontraba en medio de una entretenida charla con una copa de vino en la mano.

“En ese momento pensé: ‘¡Oh no! Tenemos alcohol. ¿Nos habremos metido en problemas?’. Ya sabes, un grupo de madres borrachas en pleno día no tiene buena pinta. Pero él me dijo: ‘Oh no, me he parado porque quería enseñarte que ¡te tengo en mi brazo!’. Estaba totalmente asustado: ‘¿Eres tú de verdad?’. Se lo hizo en la universidad, no podía apenas hablar, estaba nervioso y estaba sudando. Yo le dije: ‘¿Puedo verlo? Y él me dijo que claro, pero tuvo que quitarse todo lo que llevaba encima”, reveló a su paso por el programa de televisión ‘Jimmy Kimmel Live!’.

Quizá no todas las celebridades de Hollywood se hubieran mostrado tan entusiastas ante una situación así, pero la joven artista, madre de las pequeñas Honor (8) y Haven (5) no pudo contener su emoción al descubrir que un admirador había dedicado parte de su bíceps izquierdo -como se puede apreciar en un vídeo que Jessica publicó en su perfil de Instagram-, como lienzo con el que inmortalizar el rostro de la actriz disfrazado con una máscara mexicana típica del Día de los Muertos.

“Definitivamente uno de los momentos más surrealistas de mi vida. Este joven policía tan dulce pasó en coche por delante de la casa de mis amigos y se paró para decirme que tenía mi cara tatuada en su brazo. ¡Por supuesto que tenía que verlo! Qué buen tío y qué viaje ha hecho”, compartía Jessica con sus seguidores en la citada red social.