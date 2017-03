Pilar Montenegro desmiente padecer cáncer

Pilar Montenegro desmintió los rumores que apuntaban padecía cáncer, situación por la cual se mantenía alejada de los medios y pocas veces se le veía en público con colegas o amigos.

“No, ni Dios lo quiera, claro que no, no es cierto, es mentira, te lo juro por Dios, es mentira, no es cierto”, contestó la ex Garibaldi en entrevista para el programa Hoy.

La ex cantante y actriz dijo que por ahora piensa dedicarse a una vida como empresaria “Voy a poner un spa, estoy en mi rollo, (…) estoy en vida tranquila de empresaria”.

Montenegro aseguró que se dicen muchas cosas de ella, pero todo está bien en su vida personal. “No pasa nada, o sea yo salí con Sergio Mayer en fotos, estoy bien, no es cierto, es mentira todo esto, estoy en Vallarta padrísimo en un yate con amigas, no es cierto, es mentira”.

Finalmente, confirmó que no tiene ningun deseo de regresar al mundo de la farándula. “No, pero para nada corazón, es una mierd… la artisteada y ya te dejo porque estoy en un yate en Vallarta con mis amigas