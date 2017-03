Hijos de Joan Sebastian harán acción lega: sentenciarón

Tras darse a conocer hace algunos días en la columna del periodista Héctor de Mauleón datos de una presunta investigación judicial en la que Joan Sebastian supuestamente es vinculado a actos ilícitos en Taxco, Guerrero; el Doctor Cipriano Sotelo, abogado de la familia Figueroa, habló acerca de las medias que tomarán los hijos del cantante en los próximos días.

“Ese tema se ha platicado al interior de la familia y me han instruido para que iniciemos acciones de carácter legal, desde nuestro particular punto de vista hay un exceso de la libertad de expresión por parte de Héctor de Mauleón, que es el que hace la columna, y creemos que es factible que podamos ir a tribunales”, dijo Cipriano Sotelo, en entrevista para Hoy.

El abogado de la familia Figueroa señaló que en el texto dado a conocer por el periodista no existe veracidad y se dan por sentando muchos hechos que involucran a Joan Sebastian.

“La ley prohíbe que se pueda hacer alusión a constancias que obran a indagatoria y no sabemos probablemente si exista esa indagatoria o no, sí se diga en esa declaración que está en la investigación en SEIDO tal y como lo dice el periodista o no. El manejo que se le da desde nuestro particular punto de vista es tendencioso”, detalló.

Al respecto de los familiares que instruyeron a Sotelo para iniciar este proceso legal, dijo: “Bueno, todos los herederos en sí eh, principalmente los que están en el medio artístico, que es José Manuel (Figueroa), Julián (Figueroa) y Zare (Zarelea Figueroa), pero todos los demás también están de acuerdo”, finalizó.