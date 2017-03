Julión Álvarez sacrifica parte económica y confirma gira en USA

Julión Álvarez confirmó para Televisa Espectáculos que realizará una gira por Estados Unidos, no obstante, cuidará cada detalle de sus presentaciones con la finalidad de resguardar la seguridad de sus asistentes debido la cacería de indocumentados ordenada por el presidente Donald Trump

“Estamos tomando precauciones, tenemos contacto con los empresarios, con todas las personas que se dedican al medio en Estados Unidos, tenemos paisanos que no se dedican al medio y que andan trabajando, (y que me ayudan a ver) cómo está la situación aquí, como van aquí, qué realmente está pasando, qué realmente no está pasando y sobre los eventos que se vayan haciendo vamos a ver hasta dónde, qué plazas podemos hacer, cómo las podemos trabajar”.

El cantante de música regional mexicana no descartó la posibilidad de sacrificar la parte económica en sus presentaciones con la finalidad de resguardar la integridad de los espectadores que no cuenten con documentos en el país del norte.

“Que si es riesgoso, o es riesgosa alguna ciudad, algún lugar para ir a hacer un evento, no para nosotros en cuestión riesgo o centavos, sino que también ayudar a los paisanos de que a lo mejor se les haga fácil poder ir a un baile y en una de esas la pierdan. Decidiríamos no ir a si vayamos con una garantía, decidiríamos no ir, en dado caso que fuera esa situación, pero es lamentable y tenemos mucha fe en que todo se soluciones porque somos muchos los afectados”, finalizó.

Fuente: Agencia México