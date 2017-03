Kristen Stewart atribuye a ‘Crepúsculo’ su victoria

Ha llovido mucho desde que Kristen Stewart interpretara a la hija de Jodie Foster en el inolvidable thriller ‘La habitación del pánico’, una cinta que dio el pistoletazo de salida a una trayectoria de quince años en los que, además de convertirse en una estrella juvenil gracias a la saga ‘Crepúsculo’, la actriz ha aprendido finalmente a controlar sus nervios y su evidente timidez para acabar conquistando a la crítica con sus últimos trabajos.

“Creo que antes me esforzaba demasiado porque estaba muy nerviosa. Me sentía muy incómoda dirigiéndome al público, pero he aprendido a superarlo”, confiesa la intérprete al suplemento cultural del Sunday Times.

De hecho, a pesar de sus dificultades para sobrellevar el intenso interés mediático que generaban tanto su faceta pública como su vida privada al protagonizar durante cuatro años uno de los grandes fenómenos del cine juvenil, Kristen reconoce que la experiencia le sirvió con el tiempo para superar sus inseguridades y afrontar retos futuros con determinación y mayor confianza en su potencial.

“Nunca me sentí empantanada por Crepúsculo… cada paso que das te convierte en la persona que eres, y Crepúsculo me formó. No solo las películas, sino también el efecto que tuvieron.

Hicieron que mi implicación en ‘Viaje a Sils Maria’ fuera mucho más interesante e irónica”, asegura sobre su participación en el filme europeo de 2014 junto a Juliette Binoche y Chloë Grace Moretz.

Pese a que el personaje que le catapultó a la fama no sea el favorito de la crítica, Kristen ha aprendido también a relativizar las opiniones de los demás sobre su trabajo.

“No veo toda la locura en torno a Crepúsculo como algo traumático. Tendría que ser alguien con un ego nada sano como para enfadarme por el hecho de no gustarle a todo el mundo.

Sería estúpido decir que no me importa lo que la gente piense de mí, pero estos temas siempre son divisivos”, afirma sobre los sentimientos encontrados que generó su paso por las películas basadas en la saga literaria de Stephenie Meyer.