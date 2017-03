Alejandro Sanz se apunta al veganismo

Siguiendo su costumbre de compartir con todos sus seguidores de las redes sociales cualquier novedad relativa a sus próximos proyectos artísticos o, en su defecto, a cualquier otro aspecto de su vida cotidiana, el cantante Alejandro Sanz ha revelado a través de su perfil de Twitter que se siente “de maravilla” desde que hace unas semanas se decidiera a abrazar un régimen alimenticio completamente vegano que, sin duda, le ayudará a maximizar todo su potencial físico.

“¿Queréis que os cuente algo de lunes? Llevo un mes comiendo solo vegano y me siento de maravilla”, confesó el intérprete madrileño en su cuenta personal, dejando de paso boquiabiertos a aquellos internautas que no se esperaban un movimiento tan radical por su parte.

“Lo acabo de ver, jefe, pero qué alegría me das”, le dirigió una de sus más fervientes admiradoras, mientras que otros internautas lamentaron el hecho de que ya no tendrán oportunidad de invitar a su ídolo a degustar alguno de los productos más tradicionales de la gastronomía española: “¿En serio? Y yo que te quería invitar a un buen plato de sushi español [en referencia al jamón ibérico]… Qué pena”, le comunicó otra internauta.

En el fondo, no debería resultar especialmente sorprendente que el famoso cantautor se haya propuesto experimentar en primera persona las bondades de la dieta vegana, sobre todo si se tiene en cuenta que el próximo 24 de junio tendrá que lidiar con uno de los conciertos más especiales y enérgicos de su vida, el espectáculo con el que conmemorará el 20 aniversario de su aclamado disco ‘Más’ en uno de los últimos eventos musicales que se celebrarán en el estadio Vicente Calderón de Madrid antes de ser derribado.

Además, Alejandro Sanz no es ni mucho menos el primer artista del universo pop que, para afrontar con éxito una intensa y exigente agenda laboral, decide prescindir de la carne como medida complementaria a un estricto régimen de actividad física, ya que en el año 2013 Ricky Martin también se destacó por someterse a una dieta compuesta únicamente de verduras con motivo de la gira mundial en la que se embarcaría meses después.

“Si hace unos años alguien me hubiera preguntado que si me planteaba ser vegetariano, le hubiera dicho: ‘Estás loco, con lo que me gusta la carne, jamás la abandonaré’. Sin embargo, hace unos meses me animé a seguir una dieta vegetariana de forma temporal para cuidarme un poco, y me di cuenta que no comer carne me sienta muy bien.

Mi mente está mucho más despejada, casi no tengo colesterol y duermo genial. Mi energía se concentra ahí donde la necesito”, explicaba el portorriqueño a la organización PETA, poco después de unirse a un club del que también forman parte famosos como Paul McCartney y Pamela Anderson, sobre los efectos tan positivos que implicó para su cuerpo renunciar temporalmente a la carne.