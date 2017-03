Joe Manganiello se ve obligado a recordar que no es un stripper

El escultural físico de Joe Manganiello, unido a su doblete interpretando a ‘Big Dick Richie’ en las películas de ‘Magic Mike’, parece que ha llevado a más de uno a pensar que la verdadera profesión del estadounidense es la de bailarín de striptease y no actor, ya que tras la primera de sus dos apariciones en las cintas protagonizadas por Channing Tatum, el intérprete no ha dejado de recibir peticiones para que reproduzca los provocativos movimientos que exhibió en la gran pantalla.

“La gente siempre me pide que les enseñe mis coreografías de ‘Magic Mike’. Les tengo que decir que no soy stripper de verdad, pero eso es lo más divertido de actuar: hacer algo que no tiene nada que ver contigo”, revela a la edición británica de Cosmopolitan sobre tan curiosas solicitudes.

Joe Manganiello lleva inmerso en el mundo del espectáculo desde el año 1999, pero no fue hasta su participación en la serie ‘True Blood’ cuando empezó a ser reconocido a nivel internacional.

Su papel de atractivo licántropo, sin embargo, no solo le abrió las puertas del cine de par en par, como demuestra su notable presencia en ‘Magic Mike’, sino que también le dio la oportunidad de conocer a la que hoy es su mujer, Sofía Vergara.

“Estaba en una gira promocional cuando me enteré que Sofía estaba soltera [después de su ruptura con Nick Loeb]. Tengo un amigo editor, y me dijo que estaba a punto de anunciarlo. Conseguí su número gracias a Jesse Tyler Ferguson [compañero de Sofía en ‘Modern Family’], volé a Nueva Orleans y tuvimos una cita”, cuenta el intérprete en la misma entrevista sobre el comienzo de su relación.

La pareja pasó por el altar en noviembre de 2015 y esa circunstancia no ha hecho otra cosa que intensificar el amor que Joe siente por la colombiana, hasta el punto de que, para su primera aniversario de boda, este la regaló un libro que él mismo escribió con todos los recuerdos que atesora de su envidiable historia de amor.