Ariadne Díaz no descarta realizar gira junto a Julión Álvarez

La actriz Ariadne Díaz está disfrutando del éxito de la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo”, misma que le ha traído algunos retos al cantar el género regional mexicano y portar ropa de este estilo.

“Me siento padrísima. Al principio me costó un poquito pero ahorita me siento como pez en el agua. Voy de la mano de la gente de diseño, vestuario y demás. Cada vez me siento más cómoda y contenta, los vestuarios son muy producidos”, dijo en entrevista para Notimex.

De igual forma, Díaz habló de la excelente relación que tiene con Julión Álvarez y los Cardenales de Nuevo León, y aunque por el momento no existen planes de gira, la actriz no lo descarta, pues considera que sería una aventura increíble.

“Creo que los cuatro (David Zepeda, África Zavala y Danilo Carrera) nos la estamos pasando muy bien cantando. David, por supuesto, ya tiene las tablas y los demás estamos probando y es divertido”.

La jalisciense agradeció el apoyo que el público le declara a través de las redes sociales y más cuando se la encuentran en la calle, sobre todo para preguntarle si ella es la que canta los temas.

“Es un personaje que está llegando más allá. Si el tema ‘Para que tú me amaras’ lo están tocando es porque la gente lo está pidiendo. La gente me pregunta si es que canto y la verdad es el mejor halago. Yo les respondo que sí y que me ha costado mucho trabajo”.

Fuente: Agencia México