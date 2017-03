Sherlyn muestra primera foto romántica junto a Paco Zea

Este fin de semana Sherlyn empleó las redes sociales para compartir con sus seguidores la primera imagen romántica junto al comunicador Francisco Zea, con quien ha iniciado una relación sentimental hace unas semanas.

“Después de todo lo único que importa es que tu mirada me diga que me amas y te amo. Lo demás es simplemente el ruido de las hojas al caer… @zeapaco”, se lee junto a la fotografía donde vemos a la pareja besándose.

A post shared by Sherlyn (@sherlyny) on Mar 3, 2017 at 6:54pm PST

Suponemos que el texto se debe a las declaraciones que brindó la ex del conductor, Diana Llano, al programa “Suelta la Sopa”, donde sugiere a la actriz reconsiderar su decisión de iniciar un relación con él porque es “una persona inestable emocionalmente”.

Pero la respuesta de Sherlyn no paró ahí, pues horas después escribió en su cuenta de Twitter un mensaje con emoticones donde se compara con la ex de su novio, finalizando con una sortija de matrimonio, lo cual nos hace pensar en que la nueva pareja ya tiene planes de boda.

Tu Ex: 👵🏻 Yo: 👸🏻

Tu Ex: 👡 Yo: 👠

Tu Ex: 👝 Yo: 👜

Tu Ex: 🍰 Yo: 🎂

Tu Ex: 🍺Yo: 🥂🍾

Tu Ex: 🐱 Yo: 💃🏻

Tu Ex: 💩 Yo: 👑

Tu Ex: 🙋🏻🤦🏻‍♂️Yo: 👰🏻🤵🏻💍#jajaja

— Sherlyn (@sherlyny) March 5, 2017