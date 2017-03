El bochornoso momento de Katy Perry sobre la alfombra roja

La cantante posó ante los fotógrafos en la gala de los iHeart Radio Music Awards con restos de quinoa entre los dientes

La cantante Katy Perry vivió uno de esos momentos de ‘tierra, trágame’ este domingo en la alfombra roja de los iHeart Radio Music Awards, tras darse cuenta de que había posado muy sonriente frente a los fotógrafos con un trozo de comida entre los dientes. Lo que más ha parecido molestar a la estrella, sin embargo, es que ninguno de sus acompañantes se atreviera a avisarla de lo que acontecía.

“Ahora mismo estoy aceptando solicitudes para encontrar amigos de verdad a los que no les dé miedo decirme que tengo algo de quinoa entre los dientes”, anunció la intérprete en su cuenta de Instagram junto a un primer plano suyo a la entrada del evento que demuestra que, en efecto, no se había enjuagado la boca tan bien como ella pensaba.

Al margen de ese pequeño despiste, Katy consiguió deslumbrar una vez a todos los presentes con un mono en tonos dorados y su nuevo look, marcado por un corte de pelo pixie en tono rubio platino.

La inspiración de la cantante para ese cambio de imagen, el segundo que protagoniza tras teñirse la melena antes del lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Chained to the Rhythm’, han sido otras grandes estrellas como Miley Cyrus y Scarlett Johansson.

“Siempre he querido parecerme a Miley, me llamaba la atención desde hace mucho tiempo su corte de pelo así que me animé a probarlo. Quiero redefinir la feminidad. Y solo tienes que fijarte en Scarlett, que es la mujer más guapa del mundo. Ahora mismo llevamos el pelo igual. La vi en la fiesta de los Óscar y ahí fue cuando terminé de decidirme. Puedes seguir siendo atractiva y guapa con el pelo corto”, aseguró Katy a Elvis Duran en la entrega de premios.