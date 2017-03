Miguel Ángel Muñoz echa en falta ‘normalidad’ en su vida

Aunque siempre se ha destacado por la amabilidad y la cortesía que dedica a los medios de comunicación, lo cierto es que el actor Miguel Ángel Muñoz no duda ahora en atribuir al escrutinio de la prensa y al interés que genera su vida privada entre la opinión pública la incomodidad que le produce no poder actuar en su día a día con toda la naturalidad con la que le gustaría, especialmente en aquellos momentos en los que está inmerso en una bonita relación sentimental.

“Me fastidia siempre mi actitud de intentar ser tan discreto, no actúo con normalidad. Si a mí me gusta alguien y pasan dos meses, a lo mejor me apetece darle un beso en la calle o abrazarla. Y no lo hago, lo hago en la intimidad… Me cuesta un montón”, reconoció el intérprete a su paso por el programa de televisión ‘Chester in love’, antes de reconocer que en la actualidad se encuentra soltero tras su mediático romance con la también actriz Manuela Vellés.

“No he tenido muchas parejas, cuento dos nada más”, aseveró.

Al margen de la necesidad que tiene de proteger su ámbito más íntimo y evitar que cualquier aspecto de su vida acabe siendo de dominio público, el protagonista de series como ‘Amar es para siempre’ y ‘Un Paso Adelante’ hace todo lo posible por ocultar sus relaciones de pareja ante el temor de que los rumores y las habladurías externas acaben alterando significativamente la dinámica existente entre los dos enamorados.

“Hay alguna mujer que ha sido importante o yo pensaba que lo podía ser, pero cuido tanto el que no se me vea, que a veces es difícil incluso que surja de una manera natural. Cuando te hacen una foto, te preguntan, parece que algo se hace oficial cuando no lo es… Y la relación con la persona te cambia.

En la pareja hay un momento en que uno de los dos se pregunta ‘¿Qué somos? ¿Dónde estamos?’. Si apareces en una foto y todo el mundo da por hecho una realidad que no lo es, a lo mejor la pregunta viene antes de tiempo y es un fastidio.

El que fuera también pareja de la actriz Mónica Cruz es también extremadamente sincero a la hora de valorar el impacto que juegan las redes sociales en el mundo del espectáculo, asegurando que se siente de alguna forma obligado a estar presente en la esfera virtual al haberse convertido esta en un medio imprescindible para la promoción de los artistas.

“Las redes sociales no me encantan, soy esclavo de eso, es parte de mi trabajo, y lo digo siempre, para mí es una farsa. Es una farsa que desgraciadamente se ha mezclado con nuestro trabajo. No con el mío como actor porque nadie me va a dar un papel por tener más seguidores, pero desgraciadamente a veces cuenta. En las redes sociales soy muy activo. Hablo de muchas cosas, pero realmente aunque parezca que me lo paso muy bien, donde mejor me lo paso, no lo cuento. Y cuando lo paso muy mal tampoco lo cuento”, explicó.