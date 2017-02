Salma Hayek muestra foto junto a Luis Miguel

#TBT 20 years ago at my first #oscars with my friend #luismiguel OMG I was so skinny! Hace 20 años en mis primeros Oscares con mi amigo Luis Miguel. Dios mío que flaca estaba!

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Feb 23, 2017 at 9:35am PST