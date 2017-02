Armando Manzanero despotrica contra La Arrolladora Banda El Limón

El compositor Armando Manzanero no ocultó su molestia al ser cuestionado por las condiciones que le impuso La Arrolladora Banda El Limón para grabar uno de sus temas.



“Yo no puedo hablar de aquellos, porque yo creo que no es justo, demasiado dinero ganan con sus actuaciones, demasiado dinero se meten a la bolsa, para que además quieran joder al compositor”, dijo Manzanero durante la presentación de un tema que compuso con fin benéfico.

El cantautor había aceptado la invitación de Don René Camacho para que le hiciera un tema a La Arrolladora, pero su sorpresa fue que cuando entregó el sencillo, le dijeron que estaban muy interesados en su talento, pero que el tema sólo se grabaría si se registraba en “coautoría”, oferta que Don Armando declinó.

El compositor yucateco reconoce que muchos compositores que inician su carrera ceden a estas propuestas por la necesidad de hacer reconocidos sus temas, pero desea que muy pronto este tipo de contratos se terminen.

“Yo creo que pasa que es una costumbre que se hizo, no digamos costumbre, es un vicio que se hizo y que los compositores jóvenes lo que quieren es oír su canción y ser exitosos, son vicios que tarde o temprano tienen que desaparecer”, finalizó.

Fuente: Agencia México