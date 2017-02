Ex de Ninel Conde descansa en la playa

Durante la presentación de la telenovela “En Tierras Salvajes”, la actriz Ninel Conde fue cuestionada por los medios sobre el paradero del padre de su hijo, Giovanni Medina, del que se ha dado a conocer que el bufete de abogados Campos y Campos, ofreció 150 mil pesos a quien informe de su ubicación.

La cantante se negó a hablar del tema y explicó que veinte años de carrera le han enseñado que lo importante es ir caminando hacia adelante “y que la gente que a veces quiere verte tropezar o quiere ver que te afecten esos chismes que te afectan, no hay que hacer caso”.

De igual forma, agregó que no sabe si lo hablará o no, “porque no tiene sentido, son cosas sin sentido y son cosas que tristemente en este país puedes hablar, pero hay ciertos medios que escriben y dicen y no tienen prueba ni medio fundamento de lo que dicen”.

Mientras Conde vivía el acoso de los medios, Medina compartió un video en su cuenta de Instagram donde se le ve descansando en un paseo por barco, con el siguiente mensaje: “Pensando en el #Amor de mi vida… semana de estrés ☀️🌊🛥… Cierra la atención al demonio y solo cree lo que #Dios dice de ti. 🔴ppppffff 😂#ElQueEntendioEntendio”.

Pensando en el #Amor de mi vida… semana de estrés ☀️🌊🛥… Cierra la atención al demonio y solo cree lo que #Dios dice de ti. 🔴ppppffff 😂#ElQueEntendioEntendio A post shared by Giovanni Medina (@giomed1) on Feb 21, 2017 at 2:23pm PST



Hasta el momento se desconoce el paradero de la ex pareja de Ninel, que es buscado desde junio del año pasado cuando se otorgó orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de fraude. Fuente: Agencia México