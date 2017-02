Becky G justifica su decisión de grabar un disco en español

Desde hace un par de años, el perfil de las estrellas juveniles que triunfan en la industria de la música y el cine es muy claro: guapos, estadounidenses y latinos, una combinación que ya se puso de moda en su momento Jennifer Lopez y ante la que el mundo del entretenimiento estadounidense parece haber caído rendido de nuevo.

Esta nueva y exitosa fórmula ha llevado a muchos cantantes a desempolvar sus conocimientos de español para aventurarse en el mercado latino a ritmo de colaboraciones y coqueteos con el reguetón.

La mismísima JLo estrenará en breve su primer álbum completamente en español en más de una década, un ejemplo que no ha tardado en seguir la cantante Becky G animándose a grabar un trabajo en ese mismo idioma a pesar de que se dio a conocer con el sencillo en inglés ‘Shower’.

Sobre este sorprendente giro en su carrera, la joven de 19 años asegura que era un cambio que se produciría antes o después.

“Mi sencillo ‘Todo cambió’ es pop urbano y tiene un poco de estilo latino, y un poco de reguetón, solo un poco. Ese también va a ser el estilo de mi álbum. Es un tema muy especial porque lo escribí cuando todo cambió.

Me pasaron cosas buenas: me enamoré [de su novio, el futbolista Sebastian Lletget], estaba grabando mi primera películas, ‘Power Rangers’, y también decidí grabar mi primer disco en español. Aunque no hable el lenguaje perfecto, sabía que, como artista, era algo que quería hacer algún día”, aseguró la intérprete en un más que aceptable español en una entrevista de Facebook con Univisión.

Además de una oda a su transición a la vida adulta, el próximo trabajo musical de la artista también supone un homenaje a esas raíces latinas de las que tan orgullosa se ha sentido siempre.

“Creo que somos gente maravillosa y me siento muy orgullosa de ser latina. Mis abuelitos eran de México y yo nací en Los Ángeles. Me siento muy mexicana cuando como la comida o cuando estoy cocinando con mi familia, todos juntos. Es una vibración diferente”, afirma.